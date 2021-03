Die Unbekannten entwendeten das geparkte vierrädrige Kfz gegen 19:30 Uhr in der Siebenkeesstraße. Kurz darauf stießen sie es einige Meter weiter die Treppen der U-Bahnstation Aufseßplatz herunter. Erst an einem Stützpfeiler am Bahnsteig des U-Bahnhofs kam das Gefährt schließlich zum Stehen. Hierbei entstand an dem Fahrzeug ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Bei dem Vorfall wurde glücklicherweise niemand verletzt.

Für die Bergung des Quads alarmierten die Beamten der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd die Berufsfeuerwehr Nürnberg, welche das Fahrzeug schließlich mit Hilfe einer Seilwinde zurück an die Oberfläche befördern konnte. Der Schienenverkehr war durch den Einsatz von Polizei und Feuerwehr nicht beeinträchtigt.

Die Kriminalpolizei Nürnberg hat die Ermittlungen in der Sache aufgenommen. Die Beamten bitten Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333 zu melden.

Marc Siegl

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken Präsidialbüro - Pressestelle Richard-Wagner-Platz 1 D-90443 Nürnberg E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten: Montag bis Donnerstag 07:00 bis 17:00 Uhr Telefon: +49 (0)911 2112 1030 Telefax: +49 (0)911 2112 1025

Freitag 07:00 bis 15:00 Uhr Telefon: +49 (0)911 2112 1030 Telefax: +49 (0)911 2112 1025

Sonntag 11:00 bis 14:00 Uhr Telefon: +49 (0)911 2112 1030 Telefax: +49 (0)911 2112 1025

Außerhalb der Bürozeiten: Telefon: +49 (0)911 2112 1553 Telefax: +49 (0)911 2112 1525

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet: http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

Dieser Beitrag wird vom Polizeipräsidium Mittelfranken bereitgestellt. inFranken.de hat den Beitrag nicht redaktionell geprüft.

Original-Content von Polizeipräsidium Mittelfranken übermittelt durch news aktuell