Der Unbekannte hielt sich gegen 18:00 Uhr in der Bäckereifiliale in der Deidesheimer Straße auf. Nach einem kurzen Gespräch mit der Angestellten forderte er unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe von Geld. Da die Angestellte durch Schreie Passanten auf die Situation aufmerksam machte, verließ der Täter den Verkaufsraum ohne Beute. Er flüchtete zu Fuß in Richtung Annweilerstraße.

Personenbeschreibung:

Ca. 16-20 Jahre alt, ca. 165-170 cm groß, sehr schlanke Figur, helle Haut, helle Augenbrauen, europäisches Erscheinungsbild, sprach akzentfrei Deutsch. Der Täter trug eine blaue Joggingjacke mit Kapuze (rote Streifen im Brustbereich) sowie eine dunkle Jogginghose.

Die Polizei führte im Nahbereich des Tatorts eine Fahndung unter Beteiligung zahlreicher Streifen durch. Eine tatverdächtige Person konnte in diesem Zusammenhang allerdings nicht mehr festgestellt werden. Beamte des Kriminaldauerdienstes Mittelfranken übernahmen in der Bäckereifiliale die Tatortarbeit.

Die weiteren Ermittlungen werden vom Nürnberger Fachkommissariat für Raubdelikte übernommen. Im Zuge der ersten Maßnahmen sucht die Kriminalpolizei weitere Zeugen, die das Tatgeschehen bzw. die Flucht des Täters wahrgenommen haben oder Personen, die Hinweise zur Identität des Täters geben können. Unter der Rufnummer 0911 2112-3333 ist ein Hinweistelefon geschaltet.

