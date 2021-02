Gegen 02:30 Uhr beobachtete ein Anwohner des U-Bahnhofs Sündersbühl einen unbekannten Mann, welcher die Glasfassade des U-Bahn-Abgangs beschmierte und verständigte die Polizei. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte der dunkel gekleidete, circa 190 cm große und schlanke Unbekannte nicht mehr angetroffen werden.

An der Glasfassade waren neun polizeifeindliche Parolen in roter Farbe gesprüht worden. Der hierdurch entstandene Sachschaden wird auf circa 4500 Euro geschätzt. Im Rahmen der Fahndung stellte eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Nürnberg-West fest, dass eine Verkehrsüberwachungssäule an der Kreuzung Geisseestraße / Gustav-Adolf-Straße offenbar kurz zuvor mit den gleichen Parolen beschmiert wurde. Der entstandene Sachschaden wird hier auf circa 1000 Euro geschätzt.

Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 2112-3333.

