Etwa sieben bis neun bislang unbekannte Täter sollen in der Sonntagnacht im Zeitraum von 0:30 Uhr bis 1:30 Uhr eine Gruppe von drei Männer in der Wettersteinstraße, im Bereich eines Nahversorgungszentrums, angegriffen haben. Hierbei sollen die Täter einem 38-Jährigen mehrmals mit den Füßen gegen den Kopf getreten haben. Das Opfer lag zu diesem Zeitpunkt bereits am Boden.

Der 38-Jährige wurde durch die Tritte verletzt und musste in einem Krankenhaus versorgt werden.

Zwei der Täter können wie folgt beschrieben werden:

Ca. 20 Jahre alt, 170 cm groß, kräftige Statur, kurze Haare, bekleidet mit Jeanshose

Ca. 20 Jahre alt, 175 cm groß, schlank, kurze Haare, bekleidet mit weißem Oberteil und kurzer dunkler Hose

Das Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen und sucht nach Zeugen.

Personen, die sachdienliche Angaben zu der Tat machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 / 2112-3333 mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken in Verbindung zu setzen.

Markus Baumann/n

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken Präsidialbüro - Pressestelle Richard-Wagner-Platz 1 D-90443 Nürnberg E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten: Montag bis Donnerstag 07:00 bis 17:00 Uhr Telefon: +49 (0)911 2112 1030 Telefax: +49 (0)911 2112 1025

Freitag 07:00 bis 15:00 Uhr Telefon: +49 (0)911 2112 1030 Telefax: +49 (0)911 2112 1025

Sonntag 11:00 bis 14:00 Uhr Telefon: +49 (0)911 2112 1030 Telefax: +49 (0)911 2112 1025

Außerhalb der Bürozeiten: Telefon: +49 (0)911 2112 1553 Telefax: +49 (0)911 2112 1525

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet: http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

Dieser Beitrag wird vom Polizeipräsidium Mittelfranken bereitgestellt. inFranken.de hat den Beitrag nicht redaktionell geprüft.

Original-Content von Polizeipräsidium Mittelfranken übermittelt durch news aktuell