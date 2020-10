Gegen 16:00 Uhr klingelte eine bislang unbekannte Frau an der Wohnungstüre der Geschädigten in einem Mehrfamilienhaus in der Eisensteiner Straße. Sie gab an, der Nachbarin der Seniorin Geld geben zu wollen. Da diese nun aber nicht öffnet, wolle sie ihr einen Zettel und das Geld in den Briefkasten werfen. Hierzu bat sie die Geschädigte um Papier und Stift.

Nachdem die Unbekannte so in die Wohnung gelangt war, lenkte sie ihr Opfer ab, indem sie mehrfach mitgeführtes Geld zählte. Unbemerkt konnte so ein weiterer unbekannter Täter die Wohnung betreten und nach Wertgegenständen durchsuchen.

Nachdem die beiden Personen die Wohnung etwa 30 Minuten später wieder verlassen hatten, bemerkte die 87-Jährige, dass ihr aus ihrem Wohnzimmerschrank mehrere hundert Euro entwendet worden waren.

Eine Fahndung im Nahbereich war nicht zielführend, da die Tat erst am nächsten Tag zur Anzeige gebracht wurde.

Beschreibung der unbekannten Täterin:

Weiblich, ca. 40 Jahre, ca. 160 cm groß. Sie trug eine Mütze, einen blauen Anorak und eine Jeans.

Der Kriminaldauerdienst sicherte die Spurenlage am Tatort. Die weiteren Ermittlungen wurden vom Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei übernommen. Diese warnt vor der beschriebenen Betrugsmasche und sucht Zeugen der Tat.

Personen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911/2112-3333 zu melden.

Die Kriminalpolizei rät dringend, keine Fremden in die Wohnung zu lassen. Im Zweifel sollte in jedem Fall der Notruf gewählt werden. Die Polizei ist jederzeit gerne bereit, sich um ihr Anliegen zu kümmern, auch wenn es sich im Nachhinein als Fehlalarm darstellen sollte.

