Am Montagmorgen (08.02.2021) teilte ein Passant der Polizei mit, dass er Schmierereien an der Theodor-Heuss-Brücke festgestellt hatte. Unbekannte malten offenbar mit einem roten Lackstift mehrere Hakenkreuze an eine Wand unterhalb der Theodor-Heuss-Brücke.

Der Sachschaden wird auf circa 150 Euro geschätzt. Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 2112-3333.

