Nürnberg: Teure Sonnenbrillen gestohlen - Ladendieb geht in Haft

Nürnberg (ots) - Am Dienstagnachmittag (21.07.2020) wurde ein Ladendieb in der Nürnberger Innenstadt auf frischer Tat ertappt. Da er keinen festen Wohnsitz im Inland hatte, ging der Festgenommene nun in Untersuchungshaft.