Nürnberg 05.03.2021

Nürnberg: Tatverdächtiger nach Einbruchsversuch festgenommen - Ermittlungsrichter erlässt Haftbefehl

Nürnberg (ots) - Ein 33-jähriger Mann versuchte am frühen Mittwochmorgen (03.03.2021) in ein Einfamilienhaus im Stadtteil Schniegling einzubrechen. Die Polizei nahm ihn in Tatortnähe fest.