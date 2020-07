Nürnberg vor 19 Minuten

Nürnberg: Tatverdächtiger biss Polizeibeamtin

Nürnberg (ots) - In der Nürnberger Innenstadt hat am Samstagnachmittag (25.07.2020) ein 31-jähriger Mann eine Polizistin in den Arm gebissen. Die Beamtin wollte bei dem Mann einen Joint mit augenscheinlich illegaler Kräutermischung sicherstellen.