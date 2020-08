Nürnberg 27.08.2020

Nürnberg: Tatverdächtige nach Einbruch in Fahrgeschäft festgenommen

Nürnberg (ots) - Die Nürnberger Polizei nahm am frühen Donnerstagmorgen (27.08.2020) drei junge Männer nach einem Einbruch in ein Fahrgeschäft in der Nürnberger Innenstadt fest. Die Staatsanwaltschaft stellte Haftantrag gegen einen 20-jährigen Tatverdächtigen.