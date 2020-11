Gegen 13:15 Uhr war die Geschädigte vom Einkaufen zu ihrer Wohnung in der Dallingerstraße zurückgekehrt. Um die Eingangstüre zum Gebäude aufzusperren, stellte sie die Einkaufstasche kurz ab. Diesen Moment nutzte ein unbekannter Mann und stahl den braunen Geldbeutel der Seniorin, der in der Tasche lag. Anschließend fuhr der Dieb mit einem Fahrrad in Richtung der Herz-Jesu-Kirche in der Humboldtstraße davon. Die Geschädigte bemerkte noch einen weiteren Mann, der die Tat möglicherweise absicherte.

Der Taschendieb wurde von der Geschädigten folgendermaßen beschrieben:

- Alter zwischen 20 und 30 Jahren - ca. 165 cm groß - west-/nordeuropäisch - kurze Haare - schwarze Jacke, weißer Pulli, blaue Jeans - schwarzes Mountainbike mit auffällig silbernen Felgen

Den möglichen Mittäter beschrieb die Frau folgendermaßen:

- südländischer Typ - schwarze Jacke, schwarze Jeans

Nur wenige Minuten später hob der Dieb mit der EC-Karte der Geschädigten am Geldautomaten in einer Bank in der Allersberger Straße einen größeren Betrag ab.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Diebstahl oder anschließende Geldabhebung beobachtet haben oder denen die beiden Männer im Tatzeitraum in der Dallingerstraße bzw. Allersberger Straße aufgefallen sind.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken nimmt unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333 alle Zeugenhinweise entgegen.

