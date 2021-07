Gegen 10:45 Uhr kam es zwischen dem 76-Jährigen und einem 81-jährigen Mann am Fuße der Rolltreppe zu einer Streitigkeit. In der Folge zeigte der 76-Jährige seinem Kontrahenten den "Vogel", was diesen derart in Rage brachte, dass er den 76-Jährigen attackierte. Im Verlauf der Rangelei stürzte der 76-Jährige die Rolltreppe hinab und zog sich u. a. eine tiefe Kopfplatzwunde zu. Der 81-Jährige gab ebenfalls an, verletzt worden zu sein.

Der Gestürzte wurde durch den Rettungsdienst versorgt und mit Verdacht auf schwere Kopfverletzungen ins Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr besteht nach aktuellem Stand jedoch nicht mehr.

Beide Männer müssen sich nun wegen Körperverletzungsdelikten verantworten. Die Ermittlungsgruppe der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte sucht in diesem Zusammenhang weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Geschehensablauf selbst, aber auch der vorangegangenen Streitigkeit geben können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0911 2112-6115 entgegengenommen.

