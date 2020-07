Nürnberg: Stark alkoholisierter Radfahrer stürzte in geparkten Pkw

Gegen 19:00 Uhr konnte eine Zeugin beobachten, wie ein augenscheinlich stark alkoholisierter Radfahrer auf dem Gehweg der Rauhäckerstraße entlangfuhr, dort gegen ein Verkehrsschild fuhr und anschließend stürzte. Hierbei fiel das Fahrrad gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Audi und beschädigte diesen. Der 58-Jährige zog sich bei dem Unfall eine blutende Knieverletzung zu. An dem Audi entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro.

Als die verständigte Polizeistreife an der Unfallstelle eintraf, bestätigte sich der Verdacht der Zeugin. Der Unfallradler war derart betrunken, dass er teilweise Mühe hatte, sich auf den Beinen zu halten. Einen Atemalkoholtest konnte der Mann in diesem Zustand ebenfalls nicht mehr durchführen. Daher veranlassten die Beamten, die Durchführung einer Blutentnahme.

Gegen den 58-jährigen Radfahrer leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung ein. Das Rad schlossen die Beamten sicherheitshalber an einem Verkehrszeichen an.Nürnberg

