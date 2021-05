Vermutlich in den Nachtstunden beschmierten Unbekannte eine Sporthalle in Finkenbrunn mit drei Meter großen Buchstaben in schwarzer Farbe. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 1.000 Euro geschätzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 2112-3333.

