Anlässlich eines am Nachmittag stattgefundenen Gerichtsprozesses am Nürnberger Amtsgericht versammelten sich gegen 19:00 Uhr über 150 Personen - überwiegend aus dem linken Spektrum - die mit dem Ausgang des Verfahrens offenbar nicht einverstanden waren, am Jamnitzer Platz. Die Versammlung war der zuständigen Behörde im Vorfeld nicht angezeigt worden. Mehrere Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-West nahmen zum verantwortlichen Versammlungsleiter vor Ort Kontakt auf. Nachdem diesem durch den Einsatzleiter Auflagen erteilt wurden, brach er die Versammlung ab. Die Teilnehmer begannen in der Folge den Platz zunächst in verschiedene Richtungen zu verlassen.

Im Anschluss trafen sich die Personen erneut und setzten die Versammlung in Form eines Aufzuges durch Gostenhof fort. Durch bislang Unbekannte wurden aus der Gruppe pyrotechnische Gegenstände abgebrannt. Kräfte des USK Mittelfranken sowie der Bayerischen Bereitschaftspolizei verhinderten im Bereich Paumgartenstraße / Fürther Straße, dass die Personengruppe auf die viel befahrene Fürther Straße gelangt. Hierbei musste auch unmittelbarer Zwang in Form des Einsatzes von Reizstoffsprühgerät und Einsatzstock angewendet werden. In der Folge löste sich die Versammlung wieder auf und die Teilnehmer entfernten sich.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurde während des Einsatzes niemand verletzt. Bis etwa 21:00 Uhr kam es im Bereich Gostenhof immer wieder zu kurzen Verkehrsbehinderungen.

