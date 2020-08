Nürnberg: Spektakulärer Verkehrsunfall am Südfriedhof

Gegen 22:00 Uhr fuhr ein 21-Jähiger mit seinem silbernen Audi A3 in der Julius-Loßmann-Straße parallel zum Südfriedhof. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam das Fahrzeug links an den Bordstein, geriet daraufhin ins Schleudern und kam in Höhe des Parkplatzes am Südfriedhof nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort knickte der Pkw ein Verkehrszeichen um, durchbrach eine Hecke und beschädigte drei geparkte Pkw. Schließlich landete der Audi auf dem Dach eines Kleintransporters.

Der Fahrer musste von der Feuerwehr aus dem verbeulten Fahrzeug geborgen werden, wurde aber zum Glück nur mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand nach ersten Schätzungen Sachschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro.

