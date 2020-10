Nürnberg vor 5 Stunden

Nürnberg: Sexuelle Belästigung in der U-Bahn - Tatverdächtiger ermittelt

Nürnberg (ots) - Ein zunächst unbekannter Täter belästigte am frühen Sonntagmorgen (04.10.2020) eine junge Frau in der U-Bahn von Nürnberg nach Fürth. Die Polizei nahm einen Tatverdächtigen in Fürth fest.