Das Mädchen war gegen 16:45 Uhr zusammen mit einer Freundin in der Karolinenstraße unterwegs. Hier wurde sie von einem ihr unbekannten Mann zunächst angesprochen und anschließend unsittlich berührt. Nachdem der Mann flüchtete, wandten sich die Mädchen sofort an eine in der Nähe befindliche Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte, welche eine Fahndung einleitete. Kurz darauf konnte noch in der Nähe des Tatorts ein 25-jähriger Tatverdächtiger festgenommen werden.

Gegen den Mann leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung ein. Er wurde nach beendeter Sachbearbeitung wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Beamten übergaben die Mädchen in die Obhut ihrer Eltern.

Marc Siegl/n

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken Präsidialbüro - Pressestelle Richard-Wagner-Platz 1 D-90443 Nürnberg E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten: Montag bis Donnerstag 07:00 bis 17:00 Uhr Telefon: +49 (0)911 2112 1030 Telefax: +49 (0)911 2112 1025

Freitag 07:00 bis 15:00 Uhr Telefon: +49 (0)911 2112 1030 Telefax: +49 (0)911 2112 1025

Sonntag 11:00 bis 14:00 Uhr Telefon: +49 (0)911 2112 1030 Telefax: +49 (0)911 2112 1025

Außerhalb der Bürozeiten: Telefon: +49 (0)911 2112 1553 Telefax: +49 (0)911 2112 1525

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet: http://ots.de/P4TQ8h

Weiteres Material: http://presseportal.de/blaulicht/pm/6013/4772482 OTS: Polizeipräsidium Mittelfranken

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

Dieser Beitrag wird vom Polizeipräsidium Mittelfranken bereitgestellt. inFranken.de hat den Beitrag nicht redaktionell geprüft.

Original-Content von Polizeipräsidium Mittelfranken übermittelt durch news aktuell