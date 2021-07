Die Unbekannten verschafften sich in mindestens 15 Fällen mit Gewalt Zugang zu Fahrzeugen im Nürnberger Stadtgebiet und bauten jeweils den Fahrer-Airbag aus. Bei allen Fahrzeugen handelte es sich um Pkw der Marke Mercedes-Benz, welche ausnahmslos in Tiefgaragen geparkt waren. Hiervon waren Tiefgaragen in folgenden Straßen betroffen:

Burgsalacher Straße, Gundelsheimer Straße, Neuendettelsauer Straße, Petersauracher Straße, Imbuschstraße, Georg-Ledebour-Straße und Giesbertstraße.

Der entstandene Sach- und Entwendungsschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Die konkrete Schadenshöhe ist noch Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 2112-3333.

