Nürnberg vor 55 Minuten

Nürnberg: Seniorin verbarrikadiert sich nach Callcenter-Betrug in Wohnung

Nürnberg (ots) - Am Mittwochnachmittag (22.07.2020) riefen falsche Polizeibeamte bei einer Nürnberger Seniorin an und setzten diese derart unter Druck, dass sie sich verängstigt in ihrem Schlafzimmer einsperrte. Nach mehr als einem Tag rettete eine Streife der echten Polizei die völlig verängstigte Frau aus ihrem Zufluchtsort.