Gegen 14:00 Uhr wurde die Polizei verständigt, dass in einer Wohnung im Karl-Jatho-Weg ein 40-Jähriger seinen Vater während eines Streits angriff und verletzte. Der Vater konnte aus der Wohnung flüchten und wurde vom Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Sohn war in der Wohnung geblieben und wollte diese auf Aufforderung der Polizei auch nicht verlassen.

Da zunächst nicht bekannt war in welchem psychischen Zustand sich der 40-Jährige befindet und ob er eventuell Zugriff auf Waffen hat, wurden Kräfte der Feuerwehr und des SEK verständigt.

Gegen 16:30 Uhr konnten speziell geschulte Polizeibeamte über die Drehleiter der Feuerwehr Kontakt zu dem 40-Jährigen aufnehmen, ihn aber nicht zum Verlassen der Wohnung bewegen. Kurz nach 17:00 Uhr griffen dann Beamte der Spezialeinheiten zu und nahmen den Mann unverletzt in Gewahrsam. Der 40-Jährige wird nun einer ärztlichen Untersuchung zugeführt./

