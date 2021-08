Nürnberg vor 1 Stunde

Nürnberg: Schwerverletzter Rollerfahrer - Zeugenaufruf

Nürnberg (ots) - Am Freitagmorgen (30.07.2021) fuhr ein 56-jähriger Mann in der Nürnberger Südstadt mit seinem Roller aus bislang ungeklärter Ursache frontal in einen geparkten Pkw. Er verletzte sich bei dem Unfall schwer. Die Polizei sucht nach Zeugen.