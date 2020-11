Im genannten Zeitraum brannten Unbekannte, möglicherweise mit einem Feuerzeug, Hakenkreuze und Buchstaben in einen Fensterrahmen einer Grundschule in der Regenbogenstraße. Zudem schmierten sie mit einer unbekannten Substanz ein Hakenkreuz an die Fassade des Anwesens. Der hierdurch entstandene Sachschaden wird auf circa 600 Euro geschätzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 2112-3333.

