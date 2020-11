Vermutlich in den frühen Samstagabendstunden besprühten Unbekannte in mindestens 16 Fällen Autos, Garagentore, Hausfassaden, Briefkästen, Straßenlaternen und Klingelschilder mit roter Farbe. In den meisten Fällen sprühten die Unbekannten nur Striche oder so genannte "Smileys" auf die Objekte im Bereich der Förrenbacher- und der Brandstraße. Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens 3.200 Euro geschätzt.

Die Polizeiinspektion Nürnberg-Ost hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 9195-132.

