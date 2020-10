Im genannten Zeitraum wurden mehrere Grundstücksmauern in der Klingenhofstraße und am Nordring / Ecke Antalyastraße mit schwarzer Farbe beschmiert. Zudem sprühten die Unbekannten nahezu identische politische Parolen an die Mauer einer Schule in der Schafhofstraße. Der hierdurch entstandene Sachschaden wird auf mindestens 2000 Euro geschätzt.

Die Nürnberger Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 2112-3333.

