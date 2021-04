Nürnberg vor 1 Stunde

Nürnberg: Schmiererei an öffentlichem Gebäude

Nürnberg (ots) - Am Freitag (23.04.2021) brachte ein bislang unbekannter Täter ein Graffiti mit politischem Inhalt am Gebäude des Bayerischen Heimatministeriums in der Nürnberger Innenstadt an. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.