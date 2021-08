Ein 40-jähriger Mann schlief gegen 12:00 Uhr in einem Grünbereich nach dem Ausgang der Königstorpassage zur Königstraße. Ein 45-jähriger Radfahrer fuhr nach bisherigem Ermittlungsstand zunächst an dem Schlafenden vorbei, hielt an und trat dann mit den Füßen auf den 40-Jährigen ein. Zudem schlug er dem 40-Jährigen mit der Faust in das Gesicht.

Der 40-jährige Mann wurde hierdurch verletzt und musste in einem Krankenhaus medizinisch behandelt werden. Der 45-jährige Tatverdächtige konnte mit über drei Promille noch vor Ort festgenommen werden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth wird der 45-Jährige nun, unter anderem wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung, dem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt.

