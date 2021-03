Nürnberg vor 1 Stunde

Nürnberg: Schaufensterscheibe in der Nürnberger Südstadt zerstört

Nürnberg (ots) - Am Dienstag (16.03.2021) in den frühen Morgenstunden schlug ein bislang unbekannter Täter die Schaufensterscheibe eines An- und Verkaufsladens in der Nürnberger Südstadt ein. Die Polizei sucht nach Zeugen.