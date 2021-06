Am Samstagmorgen stellte eine Anwohnerin in der Schweiggerstraße fest, dass in der Nacht eine Hausfassade mit einem frischen Graffiti in roter Farbe beschmiert worden war. Die aufnehmende Streife bemerkte bei der Anzeigenaufnahme noch gleichartige Schmierereien in der näheren Umgebung.

Der unbekannte Täter hatte fast 30 Graffiti-TAGs in der Schweiggerstraße, Harsdörffer Platz, Harsdörfferstraße, Regensburger Straße, Wilhelm-Spaeth-Straße, Obere Baustraße, Glockenhofstraße, Köhnstraße, Kurtstraße und in der Kirchenstraße angebracht.

Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 0911/9195-0 bei der Polizeiinspektion Nürnberg-Ost zu melden.

