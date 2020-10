Nürnberg vor 2 Stunden

Nürnberg: Renitenter Patient randaliert in Rettungswagen

Nürnberg (ots) - Ein 23-Jähriger randalierte am Samstagabend (03.10.2020) in einem Rettungswagen am Nürnberger Hauptbahnhof. Polizeibeamte mussten den renitenten Mann fixieren.