Nürnberg: Renitenter Ladendieb schlug zu - Zeugenaufruf

Kurz vor 16:30 Uhr hatte ein Unbekannter in einem Verbrauchermarkt in der Dombühler Straße sechs Dosen Wodka-Mischgetränke in seinen mitgeführten Rucksack gesteckt und passierte den Kassenbereich ohne zu bezahlen. Ein Ladendetektiv hatte das Geschehen beobachtet und wollte den mutmaßlichen Dieb aufhalten. Dieser riss sich jedoch los und flüchtete.

Nach kurzer Verfolgung entdeckte der Ladendetektiv den Dieb in einem Treppenabgang in der Neuendettelsauer Straße und hielt ihn am Rucksack fest. Jetzt schlug der Mann dem Detektiv mit der Faust ins Gesicht und rannte davon.

Beschreibung des mutmaßlichen Ladendiebes:

Etwa 175 cm groß, ca. 30 Jahre alt, kräftige Statur, trug graues T-Shirt, dunkle Jeans und Sonnenbrille und führte einen weinroten Rucksack mit.

Bei einer Fahndung im Nahbereich konnte in einem Vorgarten in der Neuendettelsauer Straße eine der entwendeten Getränkedosen aufgefunden und sichergestellt werden.

Die Nürnberger Kripo bittet eventuelle Zeugen des Vorfalls, die Hinweise geben können, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.

Dieser Beitrag wird vom Polizeipräsidium Mittelfranken bereitgestellt. inFranken.de hat den Beitrag nicht redaktionell geprüft.

Original-Content von Polizeipräsidium Mittelfranken übermittelt durch news aktuell