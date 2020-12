Gegen 15:00 Uhr befand sich der spätere Geschädigte mit seinem Fahrzeug auf dem Parkplatz der Firma Obi in der Leyher Straße. Hier stellte der Fahrer fest, dass Unbekannte den Reifen seines VW Crafters mittels eines spitzen Gegenstandes beschädigt hatten. Als der 41-Jährige daraufhin den Reifen wechselte, nutzte offensichtlich ein ebenfalls unbekannter Täter die Gelegenheit und entwendete die im Innenraum abgestellte Tasche des Mannes, in der sich u. a. Ausweispapiere, Kreditkarten sowie Bargeld befanden.

Der ortsunkundige Geschädigte verständigte daraufhin die Polizei und erstattete Anzeige.

Die Nürnberger Kriminalpolizei geht derzeit davon aus, dass beide Taten möglicherweise in Zusammenhang stehen. Zeugen, denen im Bereich des Parkplatzes verdächtige Personen aufgefallen sind, die sich in verdächtiger Weise an dem Fahrzeug zu schaffen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.

