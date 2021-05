Nürnberg vor 1 Stunde

Nürnberg: Raub in der Königstorpassage - Vier Tatverdächtige festgenommen

Nürnberg (ots) - Am späten Donnerstagabend (27.05.2021) griffen vier zunächst Unbekannte einen 24-Jährigen in der Nürnberger Königstorpassage an und raubten dessen Tasche. Im Rahmen der Fahndung konnten vier jugendliche Tatverdächtige festgenommen werden.