Nürnberg vor 1 Stunde

Nürnberg: Raser in der Kohlenhofstraße

Nürnberg (ots) - Am Donnerstagabend (15.10.2020) durchfuhren zwei Raser in der Nürnberger Kohlenhofstraße eine Geschwindigkeitsmessstelle der Polizei. Ein Audi-Fahrer fuhr doppelt so schnell wie erlaubt.