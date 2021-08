Ein Ladendetektiv konnte in einem Geschäft in der Königstraße gegen 19:30 Uhr einen Mann dabei beobachten, als dieser mehrere Bekleidungsartikel von den Auslagen an sich nahm. Weiterhin tauschte er seine getragenen Schuhe gegen ein neues Paar aus. Anschließend soll er den Laden verlassen haben ohne die Ware zu bezahlen.

Zusammen mit Kollegen verfolgte der Ladendetektiv den 21-Jährigen. Als sie ihn nach kurzer Flucht eingeholt hatten, kam es zu einer Rangelei. Ein Ladendetektiv und der 21-jährige Tatverdächtige verletzten sich dabei leicht.

Eine hinzugezogene Polizeistreife nahm den jungen Mann schließlich fest.

Gegen den 21-Jährigen ermittelt jetzt das Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei unter anderem wegen des Verdachts eines räuberischen Diebstahls. Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth ordnete weiterhin zur Prüfung der Haftfrage die Vorführung des Tatverdächtigen beim Ermittlungsrichter an.

