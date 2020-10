Nürnberg vor 1 Stunde

Nürnberg: Räuberischer Diebstahl eines Handys - Festnahme

Nürnberg (ots) - Am Dienstagnachmittag (20.10.2020) versuchte ein 25-Jähriger einem Fahrgast in einer U-Bahn am Nürnberger Plärrer das Handy zu entwendeten. Dabei griff er sein Opfer im weiteren Verlauf auch mit einem gezielten Kopfstoß an. Die Festnahme erfolgte noch vor Ort, nun ermittelt die Kriminalpolizei Nürnberg.