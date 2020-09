Nürnberg vor 56 Minuten

Nürnberg: Polizeibeamte verhinderten Selbstmord in Polizeidienststelle

Nürnberg (ots) - Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd haben am Samstag (12.09.2020) verhindert, dass sich ein Mann in einem Gewahrsamsraum der Dienststelle stranguliert. Der 50-Jährige war zuvor aufgrund seiner starken Alkoholisierung und Aggressivität in Gewahrsam genommen worden.