Nürnberg vor 1 Stunde

Nürnberg: Polizeibeamte beleidigt und angegriffen - Festnahme

Nürnberg (ots) - Am Montagmittag (17.05.2021) beleidigte ein 33-jähriger Mann nach einer Kontrolle in der Innenstadt zwei Polizeibeamte und griff sie daraufhin mit einem Fahrradschloss an. Er wurde festgenommen.