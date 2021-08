Nürnberg vor 1 Stunde

Nürnberg: Polizeibeamte angepöbelt und angegriffen - Festnahme

Nürnberg (ots) - In der Nacht von Samstag (07.08.2021) auf Sonntag (08.08.2021) pöbelte ein 28-Jähriger am Hallplatz Polizeibeamte an. Bei der anschließenden Kontrolle ging der Mann auf die Einsatzkräfte los.