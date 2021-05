Nürnberg vor 31 Minuten

Nürnberg: Polizeibeamte angegriffen und verletzt

Nürnberg (ots) - Mehrere Polizeibeamte wurden am Samstagabend (08.05.2021) bei einem Polizeieinsatz in der Innenstadt verletzt. Vorangegangen war eine Mitteilung über eine Auseinandersetzung an der Skateranlage.