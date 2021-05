Nürnberg vor 56 Minuten

Nürnberg: Politisches Banner in der Innenstadt angebracht - Zeugenaufruf

Nürnberg (ots) - Am Freitagmorgen (14.05.2021) brachten Unbekannte ein Banner mit politischem Inhalt in der Nürnberger Innenstadt an. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.