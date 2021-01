Nürnberg vor 21 Minuten

Nürnberg: Politisch motivierte Sachbeschädigung in U-Bahnanlage - Zeugen gesucht

Nürnberg (ots) - Unbekannte brachten am Samstagabend (30.01.2021) ein politisch motiviertes Graffiti in der U-Bahnanlage in der Pillenreuther Straße an. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.