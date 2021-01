Nürnberg vor 1 Stunde

Nürnberg: POL-MFR: (9) Versuchter Raub in Nürnberg Langwasser - 19-Jähriger verletzt

Nürnberg (ots) - In der Nacht von 31.12.2020 (Donnerstag) auf 01.01.2021 (Freitag) wurde ein junger Mann in einer Grünanlage in Langwasser überfallen. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht nach Zeugen.