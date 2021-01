Nürnberg vor 23 Minuten

Nürnberg: POL-MFR: (82) Reger Betrieb in ehemaliger Sportsbar durch Polizei eingestellt

Nürnberg (ots) - Reger Betrieb herrschte am Donnerstagabend (21.01.2021) in einer ehemaligen Sportsbar in der Nürnberger Südstadt. Die Polizei setzte dem Treiben ein Ende. Ein Dutzend Anzeigen nach dem Infektionsschutzgesetz waren die Folge.