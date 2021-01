Nürnberg vor 12 Minuten

Nürnberg: POL-MFR: (62) Fahrräder in Brand gesetzt

Nürnberg (ots) - In den frühen Samstagmorgenstunden (16.01.2021) setzten Unbekannte zwei Fahrräder in der Nürnberger Innenstadt in Brand. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.