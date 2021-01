Nürnberg vor 38 Minuten

Nürnberg: POL-MFR: (6) Mann wirft Gegenstände aus dem Fenster und leistet Widerstand

Nürnberg (ots) - Am Freitag (01.01.2021) randalierte ein 45-Jähriger in seiner Wohnung im Nürnberger Stadtteil Wöhrd und warf Gegenstände aus dem Fenster im ersten Stock. Er wurde in einer Fachklinik untergebracht.