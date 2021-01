Nürnberg vor 41 Minuten

Nürnberg: POL-MFR: (55) Wohnungsbrand im Stadtteil Glockenhof

Nürnberg (ots) - Am frühen Samstagabend (16.01.2021) brach aus noch ungeklärter Ursache in einer Wohnung in der Schweiggerstraße ein Brand aus. Personen wurden zum Glück nicht verletzt.