Nürnberg vor 8 Minuten

Nürnberg: POL-MFR: (4) Verbale Streitigkeit zwischen zwei Personen endet mit Gewahrsamnahme

Nürnberg (ots) - Am Freitagabend (01.01.2020) kam es in einer Wohnung im Nürnberger Westen zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personen. Ein 32-jähriger Mann wurde daraufhin in Gewahrsam genommen.