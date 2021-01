Gegen 08:00 Uhr am Dienstagmorgen stellten die Verantwortlichen der Büroräume in der Straße Kontumazgarten fest, dass ein Unbekannter offensichtlich in der vergangenen Nacht vergeblich versucht hatte, die Räumlichkeiten aufzuhebeln. Obwohl der Einbrecher mit brachialer Gewalt sogar die Türklinke verbog, gelangte er nicht an die mutmaßlich erhoffte Beute.

Am darauf folgenden Mittwoch kam es gegen 11 Uhr erneut zu einem Einbruch im gleichen Gebäude. Dieses Mal hebelte ein unbekannter Mann eine Fluchttüre auf. Kurze Zeit später traf der Einbrecher auf eine Angestellte, die nach dem Rechten sehen wollte. Er ergriff sofort die Flucht und rannte in Richtung Plärrer davon.

Die Zeugin beschreibt den Tatverdächtigen folgendermaßen:

Ca. 165 bis 170 cm groß, Alter Mitte 20, sportliche Gangart, schwarzer Rucksack - möglicherweise mit weißer Aufschrift, schwarze Jacke mit Kapuze über dem Kopf.

Das Nürnberger Fachkommissariat für Firmeneinbrüche sucht nun Zeugen der Tat:

Wer hat am Mittwoch (Feiertag Heilige Drei Könige) gegen 11:45 Uhr einen Mann in der Straße Kontumazgarten oder in der näheren Umgebung bemerkt, auf den die Beschreibung zutrifft?

Wem ist die besagte Person bereits vorher in der Nähe des Tatortes aufgefallen?

Wer hat in der Nacht von Montag auf Dienstag eine verdächtige Person in der Nähe des Tatortes gesehen?

Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.

Stefan Bauer/n

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken Präsidialbüro - Pressestelle Richard-Wagner-Platz 1 D-90443 Nürnberg E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten: Montag bis Donnerstag 07:00 bis 17:00 Uhr Telefon: +49 (0)911 2112 1030 Telefax: +49 (0)911 2112 1025

Freitag 07:00 bis 15:00 Uhr Telefon: +49 (0)911 2112 1030 Telefax: +49 (0)911 2112 1025

Sonntag 11:00 bis 14:00 Uhr Telefon: +49 (0)911 2112 1030 Telefax: +49 (0)911 2112 1025

Außerhalb der Bürozeiten: Telefon: +49 (0)911 2112 1553 Telefax: +49 (0)911 2112 1525

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet: http://ots.de/P4TQ8h

Weiteres Material: http://presseportal.de/blaulicht/pm/6013/4806476 OTS: Polizeipräsidium Mittelfranken

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

Dieser Beitrag wird vom Polizeipräsidium Mittelfranken bereitgestellt. inFranken.de hat den Beitrag nicht redaktionell geprüft.

Original-Content von Polizeipräsidium Mittelfranken übermittelt durch news aktuell