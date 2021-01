Im Zeitraum von 18:30 Uhr am Samstag und 09:00 Uhr am Sonntagmorgen waren der oder die unbekannten Täter "Im Weller" in ein Golf Cabrio eingedrungen und hatten die Kabel unter dem Zündschloss durchtrennt und das Radio beschädigt. Jedoch gelang es nicht, das Fahrzeug zu starten. Bevor der oder die mutmaßlichen Diebe die Flucht ergriffen, beschädigten sie noch zwei weitere Fahrzeuge. Bei einem zweiten Golf Cabrio wurde das Dach aufgeschlitzt und von einem Mercedes der Stern abgerissen. Der angerichtete Sachschaden an den Fahrzeugen wird auf etwa 2.500 Euro geschätzt.

Die Nürnberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet eventuelle Zeugen, die in der Tatnacht verdächtige Personen beobachtet haben oder sonst Hinweise geben können, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112 -3333 zu melden.

